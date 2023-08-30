Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8465 RUR   0.0177 GBR   2.1462 TRY   0.0641

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

Дальнее зарубежье 30.08.2023 02:02

ЕК изучит возможности вывоза украинского зерна по "дунайскому коридору"

Группа экспертов Еврокомиссии (ЕК) на этой неделе отправится в район устья Дуная, чтобы проверить возможности данного маршрута для вывоза 4 млн тонн зерна из Украины, сообщила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"И тогда мы увидим, что можно сделать, чтобы усилить возможности вывоза. Цель остается прежней - вывезти 4 млн тонн по этому коридору", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она отметила, что с освоением "дунайского коридора" связано решение целого ряда вопросов, в частности, речь идет о возможностях складирования, транспорте и контроле.

В ответ на вопрос, как решится после 15 сентября проблема с введенными в интересах Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии временными автономными торговыми мерами, предусматривающими запрет на экспорт в эти страны из Украины четырех культур: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника - и могут ли они быть продлены, Гарсия Феррер заявила: "На данной стадии мы не можем это предвосхищать".

Она напомнила, что была создана координационная платформа по вопросу украинской сельскохозяйственной продукции, которая собиралась в понедельник для обсуждения того, как улучшить транзит и возможности складирования, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно.

"Седьмое заседание в рамках этой платформы состоялось вчера, чтобы поразмышлять о других возможностях, понять, какие есть альтернативы, меры солидарности, средства финансирования с целью улучшить эту транспортировку. И эта работа продлится до середины сентября", - сказала представитель ЕК.

После заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству 25 июля член Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил в ответ на вопрос о возможности продления автономных торговых мер: "Я убежден, что к 15 сентября мы должны дать оценку ситуации на тот момент. Мы также должны будем изучить состояние урожая этого года, у нас к тому времени будет больше информации (...). Только после урожая все станет яснее. (...) Нужно будет проследить за развитием ситуации. И я полагаю, что в сентябре до истечения временных мер мы должны определиться".

На прошлой неделе польский министр сельского хозяйства Роберт Телус сообщил после встречи представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, что они выработали общую позицию по сельскохозяйственной продукции из Украины и считают необходимым продлить истекающий 15 сентября запрет на украинский экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до конца года.

"Мы выработали общую позицию, которую представим на следующем Совете (ЕС по сельскому хозяйству - ИФ). Эта позиция имеет три основных пункта, главным из которых является продление до конца года запрета на импорт зерна в пять стран", - процитировало министра польское издание farmer.pl.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕК, УКРАИНА, ЗЕРН


Похожие новости


Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету антироссийских санкций ЕС и Азербайджан полны решимости реализовать стратегическое партнерство в энергосфере - еврокомиссар Симсон Азербайджан и ЕС на следующей неделе проведут энергодиалог в Брюсселе - ЕК ЕК расширит ценовой «потолок» на газ на все хабы ЕС Еврокомиссия вновь судится с Польшей из-за неподчинения Варшавы законам ЕС Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усовершенствовать подход ЕС к миграции и предоставлению убежища Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен Еврокомиссия предложила правила по сокращению упаковочных отходов Еврокомиссия предложила скорректировать систему экономического управления ЕС ЕК предложила предоставить Украине в следующем году до 18 млрд евро финпомощи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az