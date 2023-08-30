Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию, сообщили в среду в министерстве обороны страны.
Там отметили, что Гасанов примет участие в мероприятиях по случаю Дня победы, праздника, отмечаемого в Турции 30 августа.
Глава Минобороны Азербайджана посещает Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Яшара Гюлера, уточнили в азербайджанском ведомстве.
Р.Керимов
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