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Оборона 30.08.2023 09:53

Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию, сообщили в среду в министерстве обороны страны.

Там отметили, что Гасанов примет участие в мероприятиях по случаю Дня победы, праздника, отмечаемого в Турции 30 августа.

Глава Минобороны Азербайджана посещает Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Яшара Гюлера, уточнили в азербайджанском ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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