Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию, сообщили в среду в министерстве обороны страны. Там отметили, что Гасанов примет участие в мероприятиях по случаю Дня победы, праздника, отмечаемого в Турции 30 августа. Глава Минобороны Азербайджана посещает Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Яшара Гюлера, уточнили в азербайджанском ведомстве. Р.Керимов

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