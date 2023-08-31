Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 84 млн евро

Страны ЕС в первом полугодии 2023 года поставили в Азербайджан 1,842 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 5,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным статистического управления Евросоюза (Евростат), которые предоставлены агентству «Интерфакс-Азербайджан», стоимостной объем импорта за отчетный период составил 83,827 млн евро (рост на 11,9% год к году).

В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-июне вошли: Германия – 486,3 т (спад в 1,7 раза год к году) на 22,613 млн евро (рост на 3,4%), Венгрия – 464,7 т (рост в 1,8 раза) на 19,706 млн евро (рост в 1,5 раза) и Словения – 219,3 т (рост на 3,3%) на 10,342 млн евро (рост на 17,7%).

В июне страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан 223,7 т фармпродукции (спад в 2,1 раза) на 15,317 млн евро (рост на 28,4% г/г).

В тройку крупнейших экспортеров в июне вошли: Германия - 42,6 т (спад в 7,5 раза) на 3,387 млн евро (спад на 15,1%), Словения - 37,3 т (рост на 18,8%) на 1,958 млн евро (рост на 14,7%) и Венгрия - 37,1 т (рост на 14,5%) на 3,848 млн евро (рост в 2,4 раза).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан 3,458 тыс. т фармпродукции (рост на 31,8% по сравнению с 2021г) на 137,64 млн евро (рост на 1,4%).

Р.Керимов