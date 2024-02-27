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Здравоохранение 27.02.2024 19:00

Экспорт фармпродукции из ЕС в Азербайджан в 2023г достиг рекордных 159,5 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году экспортировали в Азербайджан рекордные 3,65 тыс. т фармацевтической продукции, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

По сравнению с 2022 годом поставки выросли на 5,5%.

В денежном выражении объем экспорта вырос на 16%, до рекордных 159,5 млн евро.

В товарной структуре экспорта преобладали лекарственные средства (код товарной номенклатуры - 3004), поставки из ЕС в Азербайджан которых увеличились на 6,1% в физическом выражении, до рекордных 3,6 тыс. т, и на 17,6% в денежном выражении, до рекордных 136 млн евро.

Среди стран Евросоюза в пятерку крупнейших экспортеров фармпродукции в Азербайджан в 2023 году вошли: Германия – 1,2 тыс. т (спад на 8,9%) на 44,2 млн евро (рост на 16,3%), Венгрия – 773 т (рост на 48%) на 32,5 млн евро (рост на 29,9%), Словения – 397 т (спад на 6,4%) на 18,7 млн евро (рост на 6,3%), Болгария – 247 т (рост на 18,8%) на 6 млн евро (рост на 11,9%) и Нидерланды – 238 т (рост на 20,5%) на 13,3 млн евро (рост на 19,9%).

В топ-5 европейских поставщиков лекарственных средств (код товарной номенклатуры - 3004) в Азербайджан в прошлом году вошли: Германия – 1,1 тыс. т (спад на 9%) на 39,1 млн евро (рост на 22%), Венгрия – 769 т (рост на 48,4%) на 29,2 млн евро (рост на 27,8%), Словения – 388 т (спад на 5,1%) на 17,7 млн евро (рост на 6,4%), Болгария – 245 т (рост на 18,7%) на 5,9 млн евро (рост на 20%) и Нидерланды – 236 т (рост на 22,4%) на 12,1 млн евро (рост на 28,9%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ФАРМПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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