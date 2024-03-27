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Здравоохранение 27.03.2024 19:34

Страны ЕС в январе экспортировали в Азербайджан около 250 т фармпродукции почти на 14 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе 2024 года экспортировали в Азербайджан около 248 тонн фармацевтической продукции, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки выросли на 6,2%, примерно до 13,6 млн евро.

В товарной структуре экспорта преобладали лекарственные средства (код товарной номенклатуры - 3004), поставки из ЕС в Азербайджан которых снизились на 0,5% в физическом выражении, примерно до 241 т, и на 5,3% в денежном выражении, примерно до 10,1 млн евро.

Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших экспортеров фармпродукции в Азербайджан в январе вошли: Венгрия - 66 т (рост на 29,7%) на 2,1 млн евро (рост на 12,1%), Германия - 64 т (рост на 29,6%) на 3,2 млн евро (спад на 15,9%), и Словения - 32 т (спад на 44,5%) на 1,8 млн евро (спад на 20,1%).

В топ-3 европейских поставщиков лекарственных средств (код товарной номенклатуры - 3004) в Азербайджан в этом месяце вошли: Венгрия - 66 т (рост на 29,2%) на 1,6 млн евро (спад на 15,3%), Германия - 62 т (рост на 33,2%) на 2,7 млн евро (рост на 9,1%), и Словения - 32 т (спад на 44,5%) на 1,8 млн евро (спад на 20,1%).

По пересмотренным данным Евростата, страны ЕС в 2023 году экспортировали в Азербайджан рекордные 3,6 тыс. т фармацевтической продукции, по сравнению с 2022 годом поставки выросли на 5,3%. В денежном выражении объем экспорта вырос на 16,1%, до рекордных 159,5 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ФАРМПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВКИ, СТАТИСТИКА


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