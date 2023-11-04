Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро

Страны ЕС в январе-августе 2023 года поставили в Азербайджан 2,476 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Стоимостной объем импорта за отчетный период составил 103,815 млн евро (рост на 14% год к году).

В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-августе вошли: Германия – 809 т (спад на 20,8% г/г) на 28,36 млн евро (рост на 11,6%), Венгрия – 593 т (рост на 87%) на 23,345 млн евро (рост на 47,9%) и Словения – 266 т (спад на 0,1%) на 13,232 млн евро (рост на 16,8%).

В августе страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан 333 т фармпродукции (рост на 73,6%) на 11,748 млн евро (рост на 30,7% г/г). В тройку крупнейших экспортеров в этом месяце вошли: Германия - 142 т (рост в 3,1 раза) на 2,789 млн евро (рост на 38,8%), Венгрия – 107 т (рост в 3,6 раза) на 2,59 млн евро (рост на 39,7%), Словения – 20 т (спад в 1,8 раза) на 1,608 млн евро (спад на 9,4%).

По пересмотренным данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан 3,458 тыс. т фармпродукции (рост на 31,8% по сравнению с 2021г) на 137,527 млн евро (рост на 1,3%).

Р.Керимов