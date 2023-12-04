Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%

Страны ЕС в январе-сентябре 2023 года поставили в Азербайджан 2,7 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Стоимостной объем импорта за отчетный период составил 117 млн евро (рост на 11,4% год к году).
В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-сентябре вошли: Германия – 909 т (спад на 16,5% г/г) на 31,8 млн евро (рост на 7,8%), Венгрия – 640 т (рост в 1,9 раза) на 26 млн евро (рост на 46,1%) и Словения – 296 т (рост на 0,3%) на 14,6 млн евро (рост на 13,2%).
В сентябре страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан 242 т фармпродукции (рост на 9,5%) на 13,2 млн евро (спад на 3,6% г/г).
В тройку крупнейших экспортеров в этом месяце вошли: Германия - 100 т (рост в 1,5 раза) на 3,5 млн евро (спад на 14,6%), Венгрия – 48 т (рост в 1,7 раза) на 2,7 млн евро (рост на 35%) и Словения – 30 т (рост на 3,4%) на 1,4 млн евро (спад на 12,5%).
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан 3,5 тыс. т фармпродукции (рост на 31,7% по сравнению с 2021г) на 137,5 млн евро (рост на 1,3%).
Р.Керимов
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