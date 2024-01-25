Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8489 RUR   0.0192 GBR   2.1608 TRY   0.0562

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 75.09 +0.72 Brent 80.04 +0.49

Здравоохранение 25.01.2024 10:56

Экспорт фармпродукции из стран ЕС в Азербайджан в январе-ноябре 2023г превысил 145 млн евро

Страны ЕС в январе-ноябре 2023 года поставили в Азербайджан около 3,4 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 5,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Стоимостной объем импорта за отчетный период составил примерно 146 млн евро (рост на 15,1% год к году).

В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-ноябре прошлого года вошли: Германия - 1,1 тыс. т (спад на 10,2% г/г) на 41,7 млн евро (рост на 18,6%), Венгрия - 738 т (рост в 1,5 раза) на 30,4 млн евро (рост на 36,7%) и Словения - 377 т (спад на 5%) на 17,3 млн евро (рост на 1,8%).

В ноябре 2023 года страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан около 327 т фармпродукции (спад на 1,9%) примерно на 15,1 млн евро (рост на 43,8%).

В тройку крупнейших экспортеров в этом месяце вошли: Германия - 70 т (спад на 35,3%) на 6,1 млн евро (рост в 3,2 раза), Венгрия - 55 т (спад на 40%) на 2,2 млн евро (спад на 9,7%) и Словения - 46 т (спад на 7,3%) на 1,2 млн евро (спад на 17,9%).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан около 3,5 тыс. т фармпродукции (рост на 31,7% по сравнению с 2021г) примерно на 137,5 млн евро (рост на 1,3%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ФАРМПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВКИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Поставки фармпродукции из стран ЕС в Азербайджан за 10 мес. превысили 130 млн евро Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2% Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 84 млн евро Страны ЕС в январе-мае нарастили экспорт фармпродукции в Азербайджан почти на 10% г/г Страны ЕС за 4 мес. экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 58 млн евро

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az