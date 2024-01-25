Экспорт фармпродукции из стран ЕС в Азербайджан в январе-ноябре 2023г превысил 145 млн евро

Страны ЕС в январе-ноябре 2023 года поставили в Азербайджан около 3,4 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 5,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Стоимостной объем импорта за отчетный период составил примерно 146 млн евро (рост на 15,1% год к году).

В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-ноябре прошлого года вошли: Германия - 1,1 тыс. т (спад на 10,2% г/г) на 41,7 млн евро (рост на 18,6%), Венгрия - 738 т (рост в 1,5 раза) на 30,4 млн евро (рост на 36,7%) и Словения - 377 т (спад на 5%) на 17,3 млн евро (рост на 1,8%).

В ноябре 2023 года страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан около 327 т фармпродукции (спад на 1,9%) примерно на 15,1 млн евро (рост на 43,8%).

В тройку крупнейших экспортеров в этом месяце вошли: Германия - 70 т (спад на 35,3%) на 6,1 млн евро (рост в 3,2 раза), Венгрия - 55 т (спад на 40%) на 2,2 млн евро (спад на 9,7%) и Словения - 46 т (спад на 7,3%) на 1,2 млн евро (спад на 17,9%).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан около 3,5 тыс. т фармпродукции (рост на 31,7% по сравнению с 2021г) примерно на 137,5 млн евро (рост на 1,3%).

Р.Керимов