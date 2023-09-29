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Здравоохранение 29.09.2023 18:35

Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро

Страны ЕС в январе-июле 2023 года поставили в Азербайджан 2,146 тыс. тонн фармацевтической продукции, что на 4,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Стоимостной объем импорта за отчетный период составил 92,068 млн евро (рост на 12% год к году).

В тройку ведущих экспортеров фармпродукции в январе-июле вошли: Германия – 667 т (спад на 31,6% г/г) на 25,572 млн евро (рост на 8,9%), Венгрия – 485 т (рост на 69%) на 20,754 млн евро (рост на 49%) и Словения – 246 т (рост на 6,6%) на 11,624 млн евро (рост на 21,7%).

В июле страны Евросоюза экспортировали в Азербайджан 308 т фармпродукции (рост на 7,2%) на 8,24 млн евро (рост на 13,2% г/г).

В тройку крупнейших экспортеров в июле вошли: Германия - 180 т (рост на 20,7%) на 2,959 млн евро (рост на 93,7%), Словения – 26 т (рост на 45,9%) на 1,283 млн евро (рост на 67,3%) и Венгрия – 21 т (спад на 11,5%) на 1,049 млн евро (рост на 5,7%).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году экспортировали в Азербайджан 3,458 тыс. т фармпродукции (рост на 31,8% по сравнению с 2021г) на 137,64 млн евро (рост на 1,4%).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ФАРМПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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