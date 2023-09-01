Армения обстреливает позиции ВС Азербайджана, ранен военнослужащий азербайджанской армии

В результате обстрела вооруженными силами Армении получил ранение военнослужащий азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В результате обстрела вооруженными силами Армении с позиций расположенных в населенном пункте Зод Басаркечарского района, получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Мухаммед Тагиев. После оказания раненому первичной медицинской помощи он доставлен в военный госпиталь", - отмечается в сообщении.
В министерстве сообщили, что в настоящее время позиции азербайджанской армии в этом направлении продолжаются подвергаться обстрелу. ВС Азербайджана принимают ответные меры.
Минобороны Азербайджана заявляет, что всю ответственность за последствия данной провокации несет военно-политическое руководство Армении.
Б.Рустамбеков
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