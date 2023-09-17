ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана "17 сентября примерно в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии в указанном направлении приняты ответные меры". В.Алиев

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