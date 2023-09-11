ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе

Вооруженные силы Армении в понедельник вечером вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на условной границе, сообщает Минобороны Азербайджана.
"11 сентября в 20:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района", - сообщает ведомство.
Подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобороны.
Н.Аббасова
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