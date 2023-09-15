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Оборона 15.09.2023 23:02

Армянские военные вновь стреляли по позициям ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в пятницу вечером ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе.

«15 сентября, начиная с 21:15 до 22:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района», - подчеркивает Минобороны.

По информации ведомства, подразделениями ВС Азербайджана «были приняты ответные меры в указанном направлении».

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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