Армянские военные вновь стреляли по позициям ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в пятницу вечером ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе. «15 сентября, начиная с 21:15 до 22:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района», - подчеркивает Минобороны. По информации ведомства, подразделениями ВС Азербайджана «были приняты ответные меры в указанном направлении». Н.Аббасова

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