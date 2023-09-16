Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Гедабеке

Позиции Азербайджанской Армии в Гедабейском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"C 23:55 15 сентября по 00:35 16 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Джил Чембeрекского района и Дяря Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Айриванг и Галакенд Гедабейского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии на указанных направлениях приняты ответные меры".

В.Алиев