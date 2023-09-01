Поставки электромобилей Li Auto и XPeng в августе выросли к июлю, NIO - снизились

Китайские Li Auto (SPB: LI) и XPeng (SPB: XPEV) в августе увеличили поставки электромобилей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как NIO (SPB: NIO) снизила.
Поставки Li Auto в прошлом месяце составили 34,914 тыс. машин против 34,134 тыс. в июле, сообщается в пресс-релизе компании. С начала текущего года показатель достиг 208,165 тыс. автомобилей, что в 2,8 раза (на 175%) превышает результат за аналогичный период 2022 года.
На конец августа Li Auto владела 346 розничными магазинами в 130 городах, а также 324 сервисными центрами в 220 городах, говорится в также в отчетности.
Августовские поставки XPeng составили 13,69 тыс. электромобилей по сравнению с 11,008 тыс. месяцем ранее. Между тем за восемь месяцев продажи компании сократились на 26% и составили около 66 тыс. электромобилей.
NIO продала за минувший месяц 19,329 тыс. машин против 20,462 тыс. в июле. В январе-августе поставки выросли на 32% - до 383,9 тыс. электромобилей.
Американские депозитарные расписки NIO и Li Auto в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу дорожают на 1,9%, XPeng - на 3,4%.
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