КНР будет бороться со «слепым» расширением выпуска электромобилей

Китай будет решать проблему "беспорядочной конкуренции" и "слепого" расширения в сфере производства электромобилей, заявил в пятницу заместитель министра промышленности Синь Гобинь.
Хотя местные автопроизводители продали 9,5 млн электромобилей в прошлом году, спрос на них за рубежом остается недостаточным, отметил Синь Гобинь, слова которого приводит "Синьхуа".
Правительство примет решительные меры, чтобы предотвратить "слепое" строительство новых мощностей по выпуску электромобилей некоторыми компаниями, а также местными органами власти, заявил он.
В прошлом году Еврокомиссия инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта китайских электромобилей. В ЕК заявили, что мировые рынки наполнены дешевыми электромобилями из КНР, стоимость которых искусственно занижается за счет огромных госсубсидий.
"Некоторые страны и территории продолжают злоупотреблять торговыми механизмами, прибегая к протекционистским мерам", - сказал в пятницу Синь Гобинь.
Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в прошлом году компании КНР экспортировали более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии.
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