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Дальнее зарубежье 10.10.2023 01:56

Продажи электрокаров и гибридов в Китае в сентябре выросли на 23% г/г

Продажи электромобилей и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в Китае в сентябре увеличились на 23% год к году, говорится в предварительном отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Общее число проданных в стране за сентябрь NEV оценивается в рекордные 830 тыс., что на 4% больше, чем в августе.

С начала года в Китае было продано 5,92 млн пассажирских NEV, что на 36% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Первую строчку по объемам реализованной автопродукции с большим отрывом занимает китайская компания BYD, продавшая в сентябре 286,903 тыс. NEV - на 42,8% больше, чем годом ранее, и на 4,8% больше, чем в августе.

На второй позиции расположилась американская Tesla (SPB: TSLA), которая в течение года неоднократно снижала стоимость своих электромобилей в Китае в условиях обострения ценовой конкуренции на местном рынке. Продажи компании в сентябре упали на 11% в годовом выражении и на 12% - в помесячном, до 74,073 тыс. единиц.

Третье место занял китайский автоконцерн GAC Aion, нарастивший продажи на 79% год к году и на 3% по сравнению с августом, до 53,692 тыс.

Среди других производителей, вошедших в пятерку лидеров по числу проданных в Китае NEV, оказались местные компании Changan (51,608 тыс.) и Geely Auto (51,596 тыс.).

Динамика продаж в сентябре несколько замедлилась в связи с высокой базой 2022 года и с "золотой неделей" - семидневными праздниками, в ходе которых число сделок по приобретению автомобилей традиционно снижается.

Ожидается, что по итогам 2023 года объем продаж легковых автомобилей в Китае составит 23,5 млн штук, из которых 8,5 млн будет приходиться на электрокары и гибриды.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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