Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отмечают, что приняли к сведению заявление пресс-секретаря главы Евросовета Шарля Мишеля о ситуации на Южном Кавказе, считают, что именно Армения подрывает усилия Брюсселя по нормализации отношений между Ереваном и Баку.
В МИД заявили, что "как было отмечено ЕС, после переговоров, проведенных по итогам обсуждений на трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 15 июля в Брюсселе, были согласованы вопросы доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана по различным маршрутам, а также активизации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам-Ханкенди".
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", МИД подчеркивает, что тем не менее, отказ от этих договоренности со стороны Армении, которая выдвинула условия, помешал их реализации.
Ведомство подчеркивает, что в начале августа была достигнута договоренность об организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями армян Карабаха, однако "армянская сторона в последний момент отказалась и от этой встречи".
"К сожалению, с 15 июля по сегодняшний день Армения и ее незаконный режим на территории Азербайджана продолжают препятствовать реализации и продвижению этой повестки, согласованной в рамках вышеупомянутой трехсторонней встречи, сводя на нет усилия Европейского союза и других международных партнеров", - заявили в МИД Азербайджана.
Там добавили, что Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.
В Баку подчеркнули, что Азербайджан "полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе лиц армянского происхождения в качестве равноправных граждан", в то же время "в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права".
Р.Керимов
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