Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа (УМК) в размере 1 млн манатов ($588,2тыс. по текущему курсу). Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год. Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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