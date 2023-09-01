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Религия 01.09.2023 19:58

Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа (УМК) в размере 1 млн манатов ($588,2тыс. по текущему курсу).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, РЕЛИГИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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