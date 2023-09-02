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Дальнее зарубежье 02.09.2023 21:00

SpaceX вывела на орбиту группу американских спутников системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу успешно вывела на орбиту группу из 13 американских спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщило Агентство космических разработок Космических сил США.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 18:25 по Баку).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0B являются частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запущенных в субботу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

В начале апреля ракета Falcon 9 компании SpaceX уже вывела на орбиту группу из 10 новых спутников СПРН Космических сил США.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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