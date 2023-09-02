SpaceX вывела на орбиту группу американских спутников системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу успешно вывела на орбиту группу из 13 американских спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщило Агентство космических разработок Космических сил США.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 18:25 по Баку).
Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0B являются частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.
В группу запущенных в субботу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.
В начале апреля ракета Falcon 9 компании SpaceX уже вывела на орбиту группу из 10 новых спутников СПРН Космических сил США.
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