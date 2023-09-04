Эксперты ожидают замедления роста мирового ВВП в 2024г из-за сохранения высоких ставок

Стабильно высокие процентные ставки в крупнейших экономиках мира означают, что рост глобальной экономики, вероятно, замедлится в 2024 году после того, как в этом году темпы подъема превзойдут ожидания, пишет Financial Times со ссылкой на мнение экономистов.

Так, по прогнозу консалтинговой компании Consensus Economics, в 2024 году ВВП вырастет на 2,1% по сравнению с 2,4%, которые ожидаются в экономике в этом году. При этом оценка на 2023 год была повышена с 1,4%, предполагавшихся в начале года, из-за неожиданно сильного потребительского спроса и рынка труда.

Старший глобальный экономист Capital Economics Саймон Макадам также считает, что ожидаемое замедление экономического роста в следующем году будет частично обусловлено более существенным подъемом в 2023 году. Однако он добавил, что экономисты "действительно стали более пессимистичными в отношении перспектив на 2024 год".

Это связано с убеждениями, что устойчиво сильный спрос будет удерживать инфляцию на более высоком уровне в течение длительного времени, подталкивая ЦБ стран с развитой экономикой к сохранению высоких ставок на протяжении года.

"Спрос на услуги практически не ослабевает, рынок труда остается сильным, заработная плата продолжает расти, - отмечает главный экономист Citi Натан Шитс. - Часть ослабления экономики (которая ожидалась в этом году - ИФ) переносится на 2024 год". Во многих странах, включая США, "наступит рецессия, просто она наступит позже", прогнозирует он.

Еще несколько месяцев назад ожидалось, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки в этом году. Однако устойчивость экономики США указывает на существование небольшой вероятности того, что Федрезерв в сентябре может увеличить стоимость заимствований еще на четверть пункта - до 5,5-5,75% годовых. И теперь экономисты ожидают, что первое снижение ставок произойдет весной следующего года.

Высокая вероятность того, что американская экономика избежит рецессии в этом году, "означает, что ФРС будет удерживать ставки на более высоком уровне дольше, чтобы полностью подавить инфляцию, что приведет к замедлению роста в 2024 году", полагает главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди.

В среднем экономисты прогнозируют подъем экономики США на 0,6% в 2024 году после увеличения на 1,9% по итогам текущего года.

По мнению Занди, экономики стран Европы в этом году также показали себя "несколько лучше, чем ожидалось", за исключением Германии, а это означает, что Европейский центральный банк и Банк Англии, вероятно, также будут удерживать ставки на высоком уровне дольше.

ЕЦБ повысил ставку по депозитам с минус 0,5% годовых в июне 2022 года до нынешних 3,75% и, как ожидается, не будет ее снижать в течение большей части следующего года. Банк Англии, по прогнозам, к концу этого года увеличит стоимость заимствований еще на полпроцента, до 5,75%, и вряд ли начнет снижать ее до второго полугодия 2024 года.

Руководитель отдела экономических исследований Barclays Кристиан Келлер отмечает, что негативное настроение инвесторов в отношении 2024 года обусловлено и замедлением темпов роста ВВП Китая после существенного ускорения, которое произошло после снятия антиковидных ограничений.