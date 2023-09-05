Польша выстроит многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны

Польское Минобороны подписало ряд контрактов, направленных на строительство многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил во вторник глава ведомства Мариуш Блащак.

"Среди подписанных только что соглашений особое значение имеют контракты по строительству многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал министр национальной обороны Польши по итогам посещения 31-й Международной выставки оборонной промышленности в польском Кельце, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы начали практически с нуля. Сейчас у нас уже есть система Patriot - она уже стоит на вооружении Войска Польского, и я только что утвердил контракт на вторую очередь системы Patriot. Этот наивысший уровень противовоздушной и противоракетной системы обороны мы строим трудно, но с успехом", - подчеркнул Блащак.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отметил, что подписанные во вторник соглашения направлены на усиление оборонных возможностей не только Польши, но и "соседей и всего восточного фланга НАТО".

"Первая часть строительства системы Wisla позади, сейчас мы приступаем к следующей. Три дивизиона, шесть батарей Patriot вскоре усилят нашу воздушную оборону, с поддержкой Narew и Pilica (ПВО малой дальности - "ИФ") они сформируют полную систему противовоздушной и противоракетной обороны Польши. В сочетании со всеми электронными и управляющими элементами это будет самая современная система в Европе", - сказал Дуда.