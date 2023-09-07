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Это интересно 07.09.2023 11:35

Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа вновь попал в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report

Азербайджан вновь включен в ежегодный рейтинг лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в опубликованном рейтинге 2023 года Азербайджан занял 77-е место среди 87 стран.

Годом ранее Азербайджан занимал 73-е место в списке из 85 стран.

Другие государства Южного Кавказа в рейтинге не представлены.

Лучшей страной мира, согласно этому рейтингу, вновь признана Швейцария. В первую тройку также вошли Канада и Швеция.

Турция занимает 32-е (в 2022 году - 30-е), Россия – 37-е (36-е), Эстония – 56-е (56-е), Литва – 62-е (57-е), Украина – 68-е (62-е), Латвия – 72-е (64-е), Узбекистан – 83-е (84-е), Казахстан – 84-е (82-е), Беларусь - 86-е место (85-е), Иран – последнее, 87-е (83-е).

Рейтинг US News & World Report составлен при сотрудничестве с глобальной компанией маркетинговых коммуникаций WPP и Уортонской школой Пенсильванского университета (США) на основе опроса более 17 тыс. человек со всего мира, проводимого с 17 марта по 12 июня 2023 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИР, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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