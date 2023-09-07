В МИД Армении заявили о разногласиях с РФ

У Ереванa есть разногласия с Москвой, но отношения нельзя называть напряженными, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"С Россией у нас протекают рабочие отношения. Есть разногласия, обсуждения, но это не значит, что эти отношения можно характеризовать как напряженные", - сказал Ованнисян журналистам в четверг.

На вопрос, готовится ли Армения выходить из ОДКБ, он ответил: "Мы критикуем ОДКБ, но пока такого вопроса в нашей повестке нет".