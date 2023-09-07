В МИД Армении заявили о разногласиях с РФ

У Ереванa есть разногласия с Москвой, но отношения нельзя называть напряженными, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.
"С Россией у нас протекают рабочие отношения. Есть разногласия, обсуждения, но это не значит, что эти отношения можно характеризовать как напряженные", - сказал Ованнисян журналистам в четверг.
На вопрос, готовится ли Армения выходить из ОДКБ, он ответил: "Мы критикуем ОДКБ, но пока такого вопроса в нашей повестке нет".
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