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ТЭК 07.09.2023 19:02

Запасы нефти в США снизились на 6,31 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей и составили 214,75 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 679 тыс. баррелей, до 118,6 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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