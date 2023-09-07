Запасы нефти в США снизились на 6,31 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей и составили 214,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 679 тыс. баррелей, до 118,6 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».