Грузии предстоит проделать большую работу для получения статуса кандидата в ЕС - Боррель

Находящийся в Тбилиси с визитом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Грузии предстоит еще много работать, чтобы заслужить статус кандидата в члены ЕС.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что Грузия является важным партнером Европейского союза... и сейчас решающий момент для будущего Грузии, потому что через несколько недель ЕС рассмотрит следующие шаги в отношении Грузии, и впервые в истории представит доклад по Грузии как стране, участвующей в процессе расширения", - заявил Боррель в четверг журналистам.

"И в такой важный момент я хочу внести ясность: двери Евросоюза открыты для Грузии, и Европейский союз стремится поддержать Грузию на ее пути к членству в ЕС... Но я также должен сказать, что подача заявки на членство в ЕС является серьезным обязательством. И статус кандидата - это не то, на что страны могут автоматически иметь право. Его необходимо заслужить серьезными реформами и приверженностью европейским ценностям, и, честно говоря, с этой стороны еще предстоит проделать большую работу", - сказал он.

При этом он напомнил о необходимости выполнения Грузией 12 необходимых для получения статуса рекомендаций Еврокомиссии.

"Грузии следует использовать оставшееся немного времени, чтобы начать работу над необходимыми реформами", - заявил Боррель.

По словам Борреля, в Тбилиси он намерен встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой грузинского МИД Ильей Дарчиашвили, провести встречи в парламенте и с представителями гражданского общества.