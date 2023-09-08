Байрамов рассказал Боррелю об основных рисках на Южном Кавказе - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.





“Байрамов довел до внимания Борреля позицию Азербайджана о текущей ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военные и политические провокации и заявления Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Он отметил, что важно предотвратить эти провокации Армении”, - отмечается в информации.





Байрамов также отметил использование Арменией Лачинской дороги на протяжении почти двух с половиной лет в незаконных военных и иных целях и что распространяемые в настоящее время утверждения о «гуманитарной ситуации в регионе» не имеют под собой никаких оснований.





Байрамов подчеркнул, что основным источником угрозы в регионе являются незаконные армянские вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана.





Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.





Х.Насирзаде