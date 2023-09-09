Пресечена очередная провокация армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе прорыть новые траншейные дороги.
"9 сентября около 19:15 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района " - подчеркивается в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что в результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были остановлены.
В.Алиев
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