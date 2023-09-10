Лавров сожалеет о том, что Армения проводит совместные учения с США

В Москве сожалеют в связи с намерением Еревана провести совместные военные учения с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении", - сказал он в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Дели.

Как подчеркнул министр, "где бы ни появлялись американцы - а у них, вы знаете, сотни баз по всему миру - нигде это до добра не доводит". "Действия армянского руководства у нас вызывают сожаление", - отметил Лавров.

Кроме того, по его словам, договоренность о совместных армяно-американских учениях "выглядит тем более странно, что вот уже два года Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ".

"Я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политики Армении", - сказал глава российского МИД.

Комментируя призывы о выходе Армении из ОДКБ, Лавров отметил: "Там много есть политиков, которые позволяют себе достаточно аррогантные высказывания по отношению к России. Мы это видим, это далеко не вчера началось".

Он напомнил, что на саммите ОДКБ в Ереване в 2021 согласовали мандат миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, но впоследствии Ереван решил эту тему "отложить".

"Так что, прежде чем нас в чем-то обвинять, нужно оценивать свои собственные поступки", - подчеркнул министр.