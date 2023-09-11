Личные вещи россиян не должны расцениваться таможнями стран ЕС как обход санкций

Запрет на ввоз из России в ЕС определенных товаров распространяется на автомобили российских граждан, зарегистрированные в РФ, ввоз личных вещей не является нарушением санкций, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дэниел Шеридан Ферри.
"Действительно, автомобили являются объектом запрета", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.
Отвечая на просьбу уточнить порядок применения запрета на ввоз ряда товаров из России в ЕС, Шеридан Ферри подтвердил, что автомобили не могут быть допущены в Евросоюз, так как входят в перечень запрещенных к импорту предметов, в каких бы целях они ни использовались.
В то же время, по его словам, когда "таможенные власти или административные органы государств-членов обеспечивают правильное применение санкций, они должны учитывать всё". "Ясно, что, если вы пересекаете границу с одеждой или личными вещами из списка запрещенных, то речь не идет о лицах, обходящих европейские санкции", - сообщил представитель ЕК.
На вопрос, насколько обязательны для исполнения государствами-членами указания Еврокомиссии по применению санкций, он ответил: "Санкции введены европейским законодательством. Государства-члены должны применять эти санкции в качестве соблюдения европейского права. И государствам-членам надлежит их реализовывать. С нашей стороны, мы даем информацию, директивные указания этим государствам, чтобы они могли выполнять свои обязательства".
Вопросы журналистов были вызваны публикацией 8 сентября пространного комментария, представленного как "рабочий документ, разработанный службами комиссии и дающий рекомендации национальным органам власти, операторам ЕС и гражданам для реализации и интерпретации" регламентов, касающихся европейских санкций в отношении РФ. Этот документ выстроен в форме ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.
Как объяснил представитель ЕК, "в этом нет ничего нового, этот запрет существует давно, и в (Европейской) комиссии мы просто хотим гарантировать правильное применение санкций Европейского союза".
"Мы регулярно направляем директивные указания государствам-членам, чтобы они в соответствии с правилами применяли эти санкции. Вот почему мы хотели внести больше ясности. Но в самих санкциях нет изменений", - сказал пресс-секретарь.
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