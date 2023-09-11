Пашинян назвал разговор с Эрдоганом содержательным и полезным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал полезным состоявшийся ранее в понедельник телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Разговор был содержательным и полезным. Взаимно есть ряд нюансов, и важно, чтобы относительно этих нюансов, оценок позиций был постоянный бы контакт", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Пашинян "затронули отношения Армении и Турции и региональные вопросы. В ходе беседы руководители двух стран отметили, что достижение в регионе долгосрочного мира и стабильности будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона".

Эрдоган и Пашинян отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении.