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Регион 11.09.2023 23:24

Пашинян назвал разговор с Эрдоганом содержательным и полезным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал полезным состоявшийся ранее в понедельник телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Разговор был содержательным и полезным. Взаимно есть ряд нюансов, и важно, чтобы относительно этих нюансов, оценок позиций был постоянный бы контакт", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Пашинян "затронули отношения Армении и Турции и региональные вопросы. В ходе беседы руководители двух стран отметили, что достижение в регионе долгосрочного мира и стабильности будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона".

Эрдоган и Пашинян отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР, ОЦЕНКА


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