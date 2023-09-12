Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 году

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,97 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Ведомство понизило свой прогноз, озвученный в августе, на 220 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году также сокращена - на 270 тыс. б/с, до 99,16 млн б/с.
Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,81 млн б/с относительно прошлого года, что на 50 тыс. б/с больше прогноза, данного в прошлом месяце.
Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году снижен на 470 тыс. б/с, до 102,33 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,36 млн б/с.
Прогноз августа предполагал данный показатель на уровне 1,61 млн б/с.
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