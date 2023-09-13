Совет ЕС продлил еще на полгода санкции против РФ из-за Украины

Совет ЕС объявил в среду о своем решении продлить на полгода действие секторальных санкций против России.

В сообщении Совета отмечается, что "санкции будут по-прежнему применяться почти к 1800 физическим и юридическим лицам", они продлеваются до 15 марта 2024 года.

"В контексте пересмотра санкций совет также решил не продлевать внесение в списки четырех лиц", - говорится в коммюнике без уточнения, о ком идет речь.

В Брюсселе напомнили, что данные "меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам".

Индивидуальные санкции ЕС в связи с действиями РФ в Украине были впервые введены 17 марта 2014 года. Список лиц и организаций, подпадающих под действие этих мер, постоянно пересматривается и периодически обновляется, сообщают в Совете ЕС.