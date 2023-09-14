Американская атомная подводная лодка USS Florida в четверг зашла в норвежский порт Тромсё, сообщил 6-й оперативный флот США.
Подлодка класса Ohio оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Тромсё расположен на севере Норвегии в 382 км от российской границы и 556 км от Мурманска.
"Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября", - говорится в сообщении 6-го флота США.
Это первый визит подобной американской подлодки в Норвегию. В августе ракетная подлодка USS Florida заходила в итальянский порт Неаполь.
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