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Дальнее зарубежье 14.09.2023 19:29

В Норвегию прибыла подлодка ВМС США со 154 крылатыми ракетами "Томагавк"

Американская атомная подводная лодка USS Florida в четверг зашла в норвежский порт Тромсё, сообщил 6-й оперативный флот США.

Подлодка класса Ohio оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Тромсё расположен на севере Норвегии в 382 км от российской границы и 556 км от Мурманска.

"Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября", - говорится в сообщении 6-го флота США.

Это первый визит подобной американской подлодки в Норвегию. В августе ракетная подлодка USS Florida заходила в итальянский порт Неаполь.

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Тэги: США, ВМС, ПОДЛОДКА, НОРВЕГИЯ


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