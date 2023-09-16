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Финансы 16.09.2023 13:25

Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал

ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» объявило о снижении уставного капитала с 212,182 тыс. манатов до 100 манат.

При этом в объявлении компании не указывается причина снижения уставного капитала.

ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло 31 марта 2023 года. Официальным представителем компании является Эмин Рустамов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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