Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал

ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» объявило о снижении уставного капитала с 212,182 тыс. манатов до 100 манат. При этом в объявлении компании не указывается причина снижения уставного капитала. ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло 31 марта 2023 года. Официальным представителем компании является Эмин Рустамов. Р.Ахмедов

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