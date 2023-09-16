Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал

ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» объявило о снижении уставного капитала с 212,182 тыс. манатов до 100 манат.
При этом в объявлении компании не указывается причина снижения уставного капитала.
ООО «Tərtər Aqro Park Süd Emalı» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло 31 марта 2023 года. Официальным представителем компании является Эмин Рустамов.
Р.Ахмедов
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