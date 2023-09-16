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Карабах 16.09.2023 14:32

Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Агдамском направлении

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе прорыть новые окопы.

"16 сентября примерно в 13:00 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района", - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были остановлены.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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