Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Агдамском направлении

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе прорыть новые окопы.
"16 сентября примерно в 13:00 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района", - подчеркивается в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были остановлены.
В.Алиев
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