ГНФАР за 8 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 43%, в августе – в 2,9 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $93,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Как сообщалось ранее, в июле 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $272,7 млн. Таким образом, в августе объем продажи инвалюты сократился в 2,9 раза.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-августе 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 937,7 млн (спад на 42,9% по сравнению с январем-августом 2022 года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Р.Ахмедов
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