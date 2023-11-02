ГНФАР за 10 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 45%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в октябре 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $202,6 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $164,5 млн. Таким образом, в октябре объем продажи инвалюты увеличился на 23,2%.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-октябре 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $2 млрд 304,8 млн (спад на 44,9% по сравнению с 10 месяцами 2022 года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Н.Аббасова
Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака
Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше
Минобразования Азербайджана направит около 6,4 млн манатов на строительство яслей и школы в Гяндже и Агдаме
Агентство социальных услуг направит около 2,7 млн манатов на закупку около 200 автомобилей для инвалидов
Власти Азербайджана в 2024г выделят 35 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших более 20 лет
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Бразилия усилит безопасность в аэропортах и портах страны в рамках борьбы с преступностью
Франция готова поддержать усилия Узбекистана в вопросе вступления в ВТО
Бахрейн отзывает посла из Тель-Авива и прекращает экономическое сотрудничество с Израилем
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире