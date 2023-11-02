ГНФАР за 10 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 45%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в октябре 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $202,6 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $164,5 млн. Таким образом, в октябре объем продажи инвалюты увеличился на 23,2%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-октябре 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $2 млрд 304,8 млн (спад на 44,9% по сравнению с 10 месяцами 2022 года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Н.Аббасова