ГНФАР в I кв. удвоил продажу инвалюты на аукционах

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2024 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $498,3 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $920,5 млн. Таким образом, объемы продажи инвалюты в марте сократился на 45,1%.
Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-марте 2024 года ГНФАР на валютных аукционах продал инвалюты на общую сумму $1 млрд 835,8 млн (рост на 97,6% от показателя первого квартала 2023 года – ИФ).
В 2023 году фонд на аукционах ГНФАР продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
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