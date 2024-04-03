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Макроэкономика 03.04.2024 14:13

ГНФАР в I кв. удвоил продажу инвалюты на аукционах

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2024 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $498,3 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $920,5 млн. Таким образом, объемы продажи инвалюты в марте сократился на 45,1%.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-марте 2024 года ГНФАР на валютных аукционах продал инвалюты на общую сумму $1 млрд 835,8 млн (рост на 97,6% от показателя первого квартала 2023 года – ИФ).

В 2023 году фонд на аукционах ГНФАР продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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