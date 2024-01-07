ГНФАР сократил в 2023г продажу инвалюты на аукционах почти на 43%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $149,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $234,7 млн. Таким образом, в декабре объем продажи инвалюты сократился на 26%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в 2023 году фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Р.Ахмедов