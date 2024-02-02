ГНФАР в январе увеличил продажу инвалюты в 2,2 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе 2024 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $417 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $188,5 млн. Таким образом, объемы продажи инвалюты увеличились в 2,2 раза.

В 2023 году фонд на аукционах ГНФАР продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Н.Аббасова