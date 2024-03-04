ГНФАР в феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах в 2,2 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2024 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $920,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Как сообщалось ранее, в январе 2024 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $417 млн. Таким образом, объемы продажи инвалюты в феврале увеличились в 2,2 раза.
Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-феврале 2024 года ГНФАР на валютных аукционах продал инвалюты на общую сумму $1 млрд 337,5 млн (рост в 2,5 раза от показателя января-февраля 2023 года – ИФ).
В 2023 году фонд на аукционах ГНФАР продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Р.Ахмедов
Шахбазов 5 марта в Астане примет участие в заседании МПК Азербайджан-Казахстан
Protean Construction построит в г.Зангилан 12 многоквартирных домов
Власти Азербайджана направят 14 млн манатов на ремонт отеля в Зангиланском районе
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Премьер Катара прибыл в Вашингтон, обсудит с Блинкеном перемирие в Газе
Контакты руководителей России и Армении в ближайшее время не предусмотрены - Песков
В Армении 56% населения поддерживают военное сотрудничество с Францией - опрос
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы