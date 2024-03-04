ГНФАР в феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах в 2,2 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2024 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $920,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $417 млн. Таким образом, объемы продажи инвалюты в феврале увеличились в 2,2 раза.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-феврале 2024 года ГНФАР на валютных аукционах продал инвалюты на общую сумму $1 млрд 337,5 млн (рост в 2,5 раза от показателя января-февраля 2023 года – ИФ).

В 2023 году фонд на аукционах ГНФАР продал инвалюты на сумму $2 млрд 689,4 млн (спад на 42,6% по сравнению с 2022 годом - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Р.Ахмедов