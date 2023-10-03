ГНФАР за 9 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 45,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в сентябре 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $164,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $93,9 млн. Таким образом, в сентябре объем продажи инвалюты увеличился на 75,2%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-сентябре 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $2 млрд 102,2 млн (спад на 45,5% по сравнению с 9 месяцами 2022 года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Р.Ахмедов