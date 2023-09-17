Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период

Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Амир Хоссейн Абдоллахияном.
Главы ведомств обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период, сообщает МИД Азербайджана.
"В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, возникшие по итогам последних встреч, проведенных между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять", - отмечается в сообщении.
Кроме того, был высоко оценен вклад встреч на высоком уровне и межведомственных контактов между двумя странами, а также в военной сфере.
Байрамов отметил, что, несмотря на выдвинутые Азербайджаном мирные предложения и инициативы, направленные на нормализацию отношений в регионе, военно-политические провокации руководства Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана нанесли ущерб этим усилиям.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что поздравления, адресованные так называемому режиму премьер-министром Армении Николом Пашиняном 2 сентября, полностью противоречат его заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион. В то же время была отмечена важность осуждения незаконной деятельности созданного Арменией режима, под названием "выборы".
"Самая большая угроза в регионе - это более 10 тысяч армянских вооруженных сил, необходимо вывести их с наших территорий и разоружить", - подчеркнул Байрамов.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В.Алиев
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