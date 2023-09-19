Письмо Пашиняна с видением ситуации в Карабахе поступило Путину на прошлой неделе, других контактов с тех пор не было - Песков

В Кремле подтвердили, что на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России, в котором была изложена позиция армянской стороны по ситуации в регионе.
"Сам президент Путин говорил во Владивостоке, что действительно было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны к происходящему", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, "на тот момент происходила работа по возобновления потока гуманитарной помощи в Карабах, и к нашему удовлетворению по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом - первая партия (гумпомощи) по двум направлениям через Агдамско-Лачинскую дорогу пошла".
"Но, к сожалению, это не спасло нас от возобновления боевых действий", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что каких-либо других контактов президента России с Пашиняном после этого письма не было.
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