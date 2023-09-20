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Регион 20.09.2023 15:01

События в Карабахе не повлияли на ход американо-армянских военных учений, заявляют в США

Американские солдаты в среду, как и планировалось, завершают совместные военные учения с армянскими войсками Eagle Partner 2023, на проведение учений не повлияла ситуация в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя американской армии.

"Мы знали, что Азербайджан проводит военные операции, но мы не увидели в этом риска для наших солдат, поэтому они оставались в Армении во время учений", - заявил представитель военных США.

Совместные учения Eagle Partner 2023 начались 11 сентября. В них принимают участие 85 американских и 175 армянских солдат.

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, УЧЕНИЯ, ИТОГИ


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