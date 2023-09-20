Песков: Карабах - это внутреннее дело Азербайджана

В Кремле исходят из того, что ситуация в Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".

Он подчеркнул: "Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении".