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Регион 21.09.2023 13:43

Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование на границе с Азербайджаном

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении усилила свои патрули на границе с Азербайджаном.

"Миссия ЕС усилила патрули в армяно-азербайджанских пограничных районах и на линии конфронтации, а также возле села Сотк (восток Армении - ИФ), чтобы сообщать о любых военных событиях и событиях в сфере безопасности на местах", - сообщает миссия в соцсети Х.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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