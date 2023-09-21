Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование на границе с Азербайджаном

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении усилила свои патрули на границе с Азербайджаном. "Миссия ЕС усилила патрули в армяно-азербайджанских пограничных районах и на линии конфронтации, а также возле села Сотк (восток Армении - ИФ), чтобы сообщать о любых военных событиях и событиях в сфере безопасности на местах", - сообщает миссия в соцсети Х.

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