Пашинян и Макрон опять провели телефонный разговор

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Карабаха, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».