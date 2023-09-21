Пашинян и Макрон опять провели телефонный разговор

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.
Они обсудили ситуацию вокруг Карабаха, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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