Блинкен обсудил с коллегой из Турции Карабах, расширение НАТО, зерновую инициативу

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Турции вопрос о присоединении Швеции к НАТО, которое Анкара еще не ратифицировала, сообщает госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул, что нужно как можно быстрее ратифицировать вступление Швеции в НАТО", - отмечается в пресс-релизе. На данный момент все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, провели ратификацию вступления Швеции в альянс.

Также Блинкен "поблагодарил Турцию за продолжающиеся усилия по восстановлению черноморской зерновой инициативы. Кроме того, он выразил поддержку усилиям по прекращению боев в Карабахе".