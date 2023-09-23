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Внешняя политика 23.09.2023 10:00

Блинкен обсудил с коллегой из Турции Карабах, расширение НАТО, зерновую инициативу

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Турции вопрос о присоединении Швеции к НАТО, которое Анкара еще не ратифицировала, сообщает госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул, что нужно как можно быстрее ратифицировать вступление Швеции в НАТО", - отмечается в пресс-релизе. На данный момент все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, провели ратификацию вступления Швеции в альянс.

Также Блинкен "поблагодарил Турцию за продолжающиеся усилия по восстановлению черноморской зерновой инициативы. Кроме того, он выразил поддержку усилиям по прекращению боев в Карабахе".

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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